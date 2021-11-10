«الصحة» تعلن بدء تطعيم المواطنين بلقاح مودرنا غدا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بدء تطعيم المواطنين بلقاح مودرنا في كل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية؛ بداية من غد الخميس.

وأكدت الوزارة في تقرير رسمي لها، أن لقاح مودرنا عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، مطمئنة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنها آمنة وفعالة ولا داعي للخوف أو القلق.

الأعراض الجانبية للقاح مودرنا

وعن الأعراض الجانبية للقاح مودرنا، قالت إنها تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وحكة بسيطة، وصداع، وإحساس بالتعب والإرهاق، وآلام في العضلات وتنميل في عضلة الكتف، لافتة إلى أن هذه الأعراض تختفي من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب، وذلك في غضون يومين لا أكثر.

1300 مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

وأوضحت الوزارة أن هناك اتجاها من قبل الدولة المصرية للتوسع في تطعيمات المواطنين، لافتة إلى وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا إلى 1300 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والوصول إلى 50% بمنتصف العام المقبل.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية خاصة بعد تسجيل الوزارة، أمس، خروج 619 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 284366 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية؛ كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.