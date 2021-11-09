انخفاض أسعار الدجاج والخضروات بأسواق شمال سيناء.. ومصدر يكشف الأسباب

شهدت أسواق محافظة شمال سيناء اليوم تراجعا في أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية والخضروات مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر كيلو الدجاج الأبيض 3 جنيهات، ليسجل اليوم 29 جنيه، بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 32 جنيه، فيما أنخفض سعر كيلو «ورك الدجاج» من 40 جنيه إلي 35 جنيه، والكبد والقوانس سجلت اليوم 40 جنيه للكيلو بدلا من 45، فيما أنخفض سعر طبق البيض إلي 42 جنيه بدلا من 45 جنيه.

أسباب أنخفاض الأسعار في شمال سيناء

قال محمد عطية أحد تجار الدجاج الأبيض والبلدي بشمال سيناء، إن بورصة الأسعار في المحافظة متوقفة على كمية عرض وطلب المنتج، مؤكدا أن الفترة الحالية تشهد تزايد في عملية الإنتاج داخل هناجر الدجاج، سواء الموجود في العريش أو بئر العبد والمناطق المجاورة غرب العريش، لافتا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة أكبر في كميات الدجاج المطروحة بأسواق المحافظة.

وتوقع «أبو عطية» أن يصل سعر كيلو الدجاج إلي 22 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، نظرا للزيادة المتوقعة في حجم الإنتاج داخل المزارع، وبالتالي تزايد الكميات المطروح في الأسواق دفعة واحدة.

أسعار الخضراوات في شمال سيناء

سجلت أسعار عدد من الخضراوات والفواكه أنخفاضا ملحوظا في الأسعار بأسواق محافظة شمال سيناء، وفي جولة تفقدين بين الأسواق تبين تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والباذنجان، في حين أرتفاع سعر اليوسفي، وبلغ سعر الطماطم 4 جنيهات للكيلو بدلا من 6 جنيهات وفقا لأسعار الأسبوع الماضي، بينما أسعار البطاطس والباذنجان انخفضت جنيهان، بينما أرتفع سعر كيلو الكلمنتينا «اليوسفي السيناوي» ليصبح 8 جنيهات للكيلو بدلا من 5 جنيهات، وبلغ سعر جوافة الإسكندرية 10 جنيه للكيلو، والتفاح 25 جنيه للكيلو.