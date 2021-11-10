سبب اعتزال أحمد خليل الفن لمدة 6 شهور

في حواره الأخير لـ«الوطن»، تحدث الفنان الراحل أحمد خليل، الذي توفي بالأمس، عن اعتزاله الفن لمدة 6 شهور منذ سنوات بعيدة، وابتعاده عن الوسط الفني، مؤكداً أنه كان في حالة من التخبط وعدم الفهم.

وقال خليل في حواره المنشور في 21 أكتوبر 2019، «بعدما تخرجت من أكاديمية الفنون عام 1965، كنت الأول على الدفعة، وصافحت الرئيس جمال عبدالناصر في عيد العلم، وبعد هذه الفترة كنت أعيش فترة تخبط واضحة بسبب ما تمر به مصر من حروب ونكسة وانتصار، حالة من عدم وضوح الرؤية، وقررت عام 1974 ألا أعمل مرة أخرى فى التمثيل».

سبب توقف أحمد خليل عن التمثيل

وأضاف أحمد خليل، «توقفت لمدة تصل إلى 6 أشهر، حتى حصلت على عقد عمل بمؤسسة الخليج للأعمال الفنية بدبى، وعرضوا عليها مسلسل «سليمان الحلبى» مع المؤلف محفوظ عبدالرحمن، وبالفعل رجعت عن قرارى وذهبت إلى الاستوديو وانبهرت بالأمر والمواعيد، وهذا التوقيت يُعتبر الوحيد الذى فكرت فيه باعتزال التمثيل بسبب عدم التآلف ولكن لم يتكرر ذلك الأمر».

معلومات عن الفنان أحمد خليل

جدير بالذكر أن الفنان الكبير أحمد خليل، ولد عام 1941 بمدينة بلقاس بالمنصورة، وعين معيدا بقسم التمثيل بمعهد السينما بعد تخرجه بتفوق عام 1965، وبدأ خليل مشواره الفني مبكرا، فالتحق بعدها بمسرح الجيب، ومن أشهر مسرحياته «ياسين وبهية، خادم سيدين، وحب تحت الحراسة».

ورغم قلة أعماله السينمائية، برع أحمد خليل في اختيار أدواره منذ البدايات فقدم العديد من الأدوار المتميزة في الأفلام منها «المومياء، ضد الحكومة وكتيبة الإعدام».

أبطال «حكايتي مع الزمان» للفنان أحمد خليل

«حكايتي مع الزمان»، آخر أعمال الفنان أحمد خليل، تضم عددا كبيرا من الفنانين، لعل أبرزهم الفنانة ميرفت أمين، وأشرف زكي، وحازم إيهاب، وعصام السقا، وياسمين رحمي، وأحمد والي، وهايدي رفعت، وأمل رفعت، وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.