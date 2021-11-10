خبيرة اقتصادية تكشف موعد تراجع الأسعار في مصر: شهر ديسمبر المقبل

كشفت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أسباب ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة قائلة: «نتيجة لما يحدث في العالم من ارتفاع في معدلات التضخم غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة الملحوظة، وفيما يخص التضخم في مصر فهو تضخم مؤقت بسبب نتيجة انخفاض في إنتاج الطاقة والإمدادات بسبب جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز والطاقة عالميا بنحو 500%».

تخفيض حدة التضخم

وأضافت «رمسيس»: «بعد تدخل أوبك بلس خلال اجتماع الخميس الماضي، وزيادة الإنتاج لمحاولة سد عجز الطاقة غير المتوفرة ومع دخول فصل الشتاء، من شأن هذه العوامل أن تخفض حدة التضخم».

السيطرة على الأسعار

وتابعت: «في مصر وبسبب انتهاج الدولة لسياسة إنتاجية تتمثل في توفير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية بوفرة ضمن برنامج زراعة مليون ونصف فدان ومشروع الصوب الزراعية وزيادة المزارع السمكية والثروة الحيوانية، كل هذا من شأنه المساهمة في السيطرة على الأسعار، حيث سيكون هناك وفرة في السلع بمختلف أنواعها».

وتتوقع «رمسيس»، أن تتراجع الأسعار تدريجيًا داخل مصر، مع بداية شهر ديسمبر؛ لكن في النهاية التضخم في مصر سيكون منخفضا وكذلك ارتفاع الأسعار سيكون في حدود ضيقة مقارنة مع العالم كله بسبب الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة في العديد من الملفات الحيوية.

ووفقاً للجهاز المركزي للمحاسبات، فإن ارتفاع التضخم يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 1.8%، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 13.1%، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 19.5%، مجموعة التعليم العالي بنسبة 16.7%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 5.3%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، وهذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -6.4%، مجموعة الخضروات بنسبة -4.8%