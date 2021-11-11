على غرار كاران كوندرا وتيجا.. ثنائيات برنامج «bigboss» لـ سلمان خان

لم يكن كاران كوندرا وتيجا سواي، الثنائي الوحيد الذي نشبت علاقة حب بينهما في أثناء مشاركتهما ببرنامج «بيج بوس»، في موسمه الـ 15، بل أيضا هناك أخرى جمعت ميشا لاير وإيشان سيجال، اللذان يشاركان بالموسم ذاته، فضلا عن قصة الحب الشهيرة بين الراحل سيدهارت شوكلا والمطربة شاهيناز جيل.

ثنائيات برنامج «bigboss»

قصة وفاء بدأت من منزل سلمان خان في «بيج بوس»

شهد منزل سلمان خان، شرارة الحب الأولى بين النجم البوليوودي، الراحل سيدهارت شوكلا، والمطربة شاهيناز جيل، في أثناء مشاركتهما معا، في برنامج «بيج بوس»، بموسمه الـ13، واعترف الثنائي بحبهما لبعضهما البعض، خلال حلقات البرنامج.

وقالت شاهيناز جيل، في تصفيات البرنامج بموسمه الـ13: «أنت لي وأنا لك.. لا أريد الفوز بالعرض.. أنا أريد الفوز بك»، وحصد سيدهارت لقب البرنامج بالفعل في هذا الموسم، واستمرت علاقتهما حتى وافته المنية في شهر سبتمبر الماضي، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وتعبيرا عن وفاء شاهيناز جيل لـ سيدهارت، أصدرت أغنية مخصصة له، تعبيرا عن حزنها على فراقه، بعنوان «Tu Yahin Hai»، وتعني هل أنت هنا؟، وحصدت 32 مليون مشاهدة حتى الآن.

ميشا وإيشان الثنائي الآخر في «بيج بوس» بالموسم الـ 15

وفي هذا الموسم أيضا اعترف ميشا وإيشان بحبهما لبعضهما، في شهر أكتوبر الماضي؛ إذ كانا جالسين في الحديقة، واعترف الأول بمشاعره تجاهها، قائلا: «أنا معجب بك حقًا، أريد أن أسألك شيئا».

فوجئت ميشا قليلا بهذا، وقالت: «لا يمكنك أن تسأل هكذا»، بعد هذا قال إيشان: «حقا أنا معجب بك»، فردت: «لا تقضي الكثير من الوقت، أنت تتحدث فقط بأنني لك، لذلك ليس لدي الحق في أن أقول لا»، وقبلته على جبينه.

وتشبه فعاليات برنامج «بيج بوس»، ستار ميكرز، ويعرض على قناة كولورز الهندية، ويشارك في هذا الموسم «كاران كوندرا، سيمبا ناجبال، فيدي بانديا، فيشال كوتيان، ساهيل شروف، ميشا إيير، تيجاسوي براكاش، أكاسا سينغ، دونال بشت، وعمر رياض، إيشان».

جدير بالذكر أن البرنامج من إنتاج وتقديم سلمان خان، ويصور البرنامج في منزله، بينما جرى تصوير أول أسبوعين في غابة مخصصة للمتسابقين.