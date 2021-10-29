بطل مسلسل «أرجع لي قبلاتي» يدعم حبيبة الراحل سيدهارت شوكلا

قام النجم الهندي، كاران كوندرا، بطل المسلسل الشهير «أرجع لي قبلاتي»، بمشاركة أغنية «Tu Yahin Hai»، عبر موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، للنجمة الهندية شاهيناز جيل، لمواستها في حزنها عن فقدان حبيبها الراحل، سيدرهات شوكلا.

كاران كوندرا يدعم حبيبة سيدهارت شوكلا

وشارك النجم الهندي، كاران كوندرا، أغنية النجمة الهندية شاهيناز جيل، التي غنتها من أجل حبيبها الراحل سيدهارت شوكلا، تعبيرا عن حزنها وفقدانها له، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، معلقا عليها بقوله: «هل هذا الحب الذي سيبقى معك طوال الحياة؟!.. أم القصة مازالت ناقصة ولها باقية».

تفاصيل أغنية «Tu Yahin Hai»

كانت النجمة الهندية شاهيناز جيل، أطلقت أغنية «Tu Yahin Hai»، تعبيرا عن حزنها على فراق حبيبها الراحل، النجم الهندي الشهير سيدهارت شوكلا، بعد رحيله في 2 سبتمبر 2021، إثر نوبة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز 40 عاما، والأغنية ليست فقط تكريمًا مثاليًا لـ سيدهارت شوكلا، ولكنها تخليد لأجمل لحظاتهم معا.

ونجحت الأغنية في رصد والتقاط صور ومواقف للحبيبين منذ صداقتهما بشكل جيد، وعبرت عن كيف أصبحا لا ينفصلان في منزل «Big Boss»، الذي كان سبب معرفتهما ببعضهما البعض.

والفيديو يجعل وجوه المعجبين تبتسم، وهناك لحظات كافية تجعلك تندمج مع الفيديو كليب، وخاصة عندما تعانق نفسها وهي ترتدي قميص سيدهارث، للبكاء وحدها لرؤية لحظاتهم السعيدة على هاتفها، وهناك أيضًا يد خيالية، تدل على عودة سيدرهات في حياتها مرة أخرى، وتمسح دموعها، وهي تمضي قدمًا، ونسمع أيضًا صوته يناديها بمحبة، بنهاية الفيديو، ثم تتفاجأ برحيله حقا، وعبرت شاهيناز عن كل حزنها بالفيديو.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية:

في وقت ما ستجد طريقي

أسهر طول الليل

وأعتقد أنك تسمع أنيني وأنا وحيدة

وعندما أغفو أعتقد أنك عودت لي مرة أخرى

وأسال هل أنت هنا؟

وأنتظرك أن تعلمني أن أضحك مرة أخرى

كل سعادة وكل لحظة دموع أنتظرك

وأسأل إلى أين ذهبت بعيدا ومتى ذهبت؟ ومتى سوف تعود؟

وقلبي يخبرني أنك هنا

وأتسائل وابحث عنك،

هل أنت هنا؟

وعندما لم أجدك تجعلني أبكي مرة أخرى

أنت كنت تعلم أنك سرقت الابتسامة من حياتي

دائما قلبي يخبرني أنك هنا

وأنا أتسائل هل أنت هنا؟

ولم أجدك

وقام بعض النجوم بدعمها من خلال التعليقات، وكانت أبرز هذه التعليقات لـ إيشا اجاروال، والمطربة هيرتو زي، واشيش شامولي، أميت سوباتي، سيمي شهال، شيفالي باجا، أريبا حبيب، ريدما بانديت، فيرال بهايني، أنيتا حسن، زارا نور عباس، أرجون بيجلاني، والعديد من نجوم الهند من الدراما والسينما والوسط الغنائي.