سلمان خان يكشف حقيقة زواجه من إماراتية: «عايش في جالاكسي»

يلقب الفنان الهندي سلمان خان، بـ «أعزب بوليوود»؛ لأنه لم يتزوج حتى الآن، بعد قصة حبه الشهيرة مع إيشواريا راي، لكن تفاجأ «خان» خلال تواجده كضيف في برنامج «Pinch»، الذي يقدمه شقيقه أرباز خان، بسؤال من شخص مجهول، عبر رسائل البرنامج، قائلا: «أين أنت أيها الجبان، نعلم أنك متزوج في الإمارات ولديك ابنة ذات 17 عاما»، وكان رد سلمان خان: «الجميع يعرف عنواني بالهند منذ نعومة أظافري».

تعليق سلمان خان على شائعة زواجه من إماراتية

وأضاف سلمان: «هذا كله هراء، لا أعرف عمن تتحدثون، ومن هؤلاء؟، هل يعتقد هذا الشخص حقًا أنني سأتكرم عليهم برد مني؟، ليس لدي زوجة، أعيش في الهند بشقق جالاكسي منذ أن كنت في التاسعة من عمري، لن أرد على هذا الشخص، فكل الهند تعرف أين أعيش».

آخر أعمال سلمان خان

ويصور سلمان خان، حاليا، فيلم «تايجر 3»، بعدة دول خارج الهند، ومن بينها تركيا والنمسا وروسيا.

ومن المقرر طرح فيلم «Antim: The Final Truth»، لسلمان خان، 26 نوفمبر الجاري، بجانب مشاركته في فيلم «لال سينج» لـ عامر خان، ويشاركهما أيضا شاروخان في الظهور خلال أحداث الفيلم.