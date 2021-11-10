تواضروس يستقبل ولي عهد الأردن ويشكر الملك عبد الله على تخصيص أرض لبناء كنيسة

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

البابا تواضروس يتبادل مع الأمير كلمات الترحيب والشكر

وبحسب بيان صادر عن الكنيسة، قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني تبادل مع الأمير كلمات الترحيب والشكر، كما أكد البابا تواضروس عمق علاقات المحبة والترابط بين مصر والأردن على كل المستويات، وكذلك العلاقة القوية بين الملك عبد الله والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته أيضًا قدم البابا الشكر للملك عبد الله الثاني وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين في الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التي قدمها الملك في الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية في منطقة المغطس المباركة إبان زيارة البابا تواضروس إلى الأردن في سبتمبر 2016.

البابا وولي العهد يتفقدان معرض هيئة تنشيط السياحة الأردنية

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن البابا تواضروس الثاني تفقد وولي عهد الأردن المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية في البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس، حيث يوجد بالمعرض بعض المنتجات بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية بالأردن.