شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي.. غير عربيتك بأخرى جديدة

مبادرة إحلال السيارات من أكثر يبحث عنها الكثير من المواطنين المهتمين بتحويل السيارات المستعملة إلى سيارات أخرى جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود، ما يجعلهم يبحثون عن شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي، لمعرفة ما إذا كانت تتوافق الشروط المطلوبة معهم أم لا.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي والمستندات المطلوبة للاشتراك بها، والتي جاءت كالتالي:

شروط مبادرة إحلال السيارات الملاكي

حددت الحكومة المصرية عدد من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في الاشتراك في مبادرة إحلال السيارت، وجاءت الشروط كالتالي:

- يجب ألا يقل سن المتقدم للاشتراك في المبادرة عن عن 21 عاما وألا يزيد عن سن 55 عاما.

- يجب أن يكون المتقدم للاشتراك في المبادرة حاصل على رخصة قيادة سارية، ولا يمكن لغيرهم الاشتراك في المبادرة.

- عند التقديم للاشتراك في المبادرة يجب أن يتعهد الراغبين في الاشتراك بالالتزام بدفع القسط الخاص بالسيارة في الموعد المحدد، كما يجب أن يتم إثبات القدرة على سداد المستحقات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في الاشتراك في المبادرة.

- صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن وتكون حديثة.

- برنت تأمينات خاص بالراغب في الاشتراك في المبادرة لإثبات أنه لديه ملف تأميني.

- شهادة صادرة من مصلحة الضرائب بعدم وجود أي من المستحقات المالية والضريبية على الراغب في الاشتراك في المبادرة.

- إثبات محل الإقامة الخاص بالراغب في الاشتراك في المبادرة مثل عقد الإيجار أو التمليك أو إيصال مرافق مثل «غاز/ كهرباء/ مياه/ تليفون».

والجدير بالذكر أن مبادرة إحلال السيارات تلك يتم تطبيقها على السيارات المستعملة والتي مر على صناعتها أكثر من 20 عام.