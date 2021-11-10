شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي.. من بينها السن

يبحث الكثيرين عبر المحرك العالمي «جوجل» عن كل ما يخص مبادرة إحلال السيارات، والتي تتبناها الدولة المصرية لتحويل السيارات التي تعمل بال السيارات التي مر على صناعتها 20 عامًا بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي.

ويرصد موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدها للقراء والمتابعين على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، المستندات المطلوبة والشروط للاشتراك في مبادرة إحلال السيارات، في التقرير التالي:

مبادرة إحلال السيارات

ويمكن لمن يرغبون في الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات، التسجيل إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للحملة بعنوان Go green.

شروط التسجيل في مبادرة إحلال السيارات الملاكي

وحتى تتمكن من التقديم يجب توافر بعض الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة لكل من السيارات الملاكي والأجرة، منها:

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 55.

- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري سندات ملكية- وديعة».

الأوراق المطلوبة للتسجيل في مبادرة إحلال السيارات

وحتى تتمكن من التسجيل يجب أن يوفر المتقدم بعض المستندات والأوراق المطلوبة، والتي تكون كالآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن «عقد إيجار- تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه حديث لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها».

- طبعة من التأمينات الاجتماعية موضح بها أن المستفيد مؤمن عليه.

- تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة لم يمر عليها أكثر من شهر.

- تقديم شهادة صادرة من مصلحة الضرائب التابع لها المستفيد تفيد بعدم وجود مستحقات ضريبية واجبة الأداء، ورخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.