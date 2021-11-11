علاقة حب تجمع بطلة «من الحب ما قتل» بكاران كوندرا في «بيج بوس»

يشارك الثنائي كاران كوندرا وتيجا سواي براكاش، ببرنامج «بيج بوس»، في موسمه الـ15، الذي يقدمه سلمان خان، ومنذ بداية حلقاته لاحظ المتابعين الكيمياء بين الثنائي، وأخيرا اعترفا بحبهما لبعضهما خلال البرنامج.

تفاصيل علاقة ارتباط كاران كوندرا وتيجا

شارك الثنائي كاران كوندرا وتيجا سواي براكاش، في فعاليات البرنامج الهندي الشهير «بيج بوس»، في موسمه الـ15، ونشبت بينهما نظرات الإعجاب لكن سرعان ما توترت الأجواء بين الثنائي، في أثناء الحلقات، ما دفع محبينهم إلى محاولة إصلاح العلاقة كما كانت في البداية.

ومن ثم أهدى كاران كوندرا، أمس الأول، تيجا سواي، قلادة في أثناء احتفالات عيد الديوالي، وعانقته الأخيرة، وكانت سعيدة للغاية، ونظرات الحب والفرحة تمل عينيهما.

وأطلق مقطع الفيديو الترويجي للحلقات المقبلة من البرنامج، وتظهر تيجا سواي وكاران كوندرا يتحدثان، ويسألها الأخير: «هل اأنتي معجبة بي»، لتؤكد ذلك، وتداولت جميع المواقع الهندية، والسوشيال ميديا تأكيد علاقة الحب بعد اعترافهما لبعضهما بالإعجاب.

النجوم المشاركين بـ «بيج بوس» بموسمه الـ 15

برنامج «بيج بوس»، هندي يعرض على قناة كولورز، يشارك به مشاهير الفن من السينما والدراما والموسيقي والأزياء، ويخوضون تجارب يومية ومهمات توكل لهم من قبل البرنامج لخوضها، وهو يشبه برنامج «ستار ميكرز».

وشارك في هذا الموسم كلا من «كاران كوندرا، سيمبا ناجبال، فيدي بانديا، فيشال كوتيان، ساهيل شروف، ميشا إيير، تيجاسوي براكاش، أكاسا سينغ، دونال بشت، وعمر رياض، إيشان».

وصور البرنامج في منزل سلمان خان، وهو من إنتاجه وتقديمه، وكانت بداية البرنامج في غابة مخصصة للمتسابقين قبل منحهم حق الوصول إلى المنزل المذكور، إذا نجحوا في خوض هذه المرحلة، وقضوا أسبوعين بالغابة.

معلومات عن كاران كوندرا و تيجا سواي

عرف كاران كوندرا بالوطن العربي في أثناء عرض مسلسله «ارجع لي قبلاتي»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وقد زار الفنان مصر في بداية عام 2020، وأبدى إعجابه بها وكذلك الطعام المصري.

وقال «كوندرا» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يريد أن يشارك بالأفلام المصرية، ويفطر كل يوم «طعمية».

بينما نالت تيجا سواي شهرة بالوطن العربي بعد مشاركتها في مسلسل «من الحب ما قتل»، الذي حقق انتشارا واسعا بالوطن العربي، وشاركتها البطولة الفنانة الهندية هيلي شاه، و فارون كابور، و بارنيتا بورتهاكور.

كما عرض لها الجزء الثاني من مسلسل «سلسلة العلاقات المتغيرة»، لكنه لم ينل نجاحا بقدر مسلسل «من الحب ما قتل»، الذي يعرف بالهندية باسم «سواراجيني».