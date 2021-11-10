بريد الوطن.. ميتافيرس

هيخيطوا عيونك بخيط حرير أزرق

ويفصّلوا لك حلم بلونك المرغوب

هيطفوا نور روحك

ويبنوا كام حاجز

بينك وبين عقلك وجسمك المصلوب

هيلبسوك الوهم.. قميص بكم طويل

ويربطوا الكُمين م الضهر بالمقلوب

ويدخلوك عنبر محكوم بقوانينهم

وتنخدع عينك من سحر تلوينهم

وتشوف جدار حلمك بيتبنى بعمرك

مش من قوالب طوب

وكل ما تفكر.. يتحكموا أكتر

ويبدلوا الغرفة ويغيروا العنبر

ويبهروك تانى بالشكل والمنظر

هيعملوك فلتر

ويحركوا الأموات

فتشوف أبوك يضحك فِ الصورة بعد ما مات

ويعلموك الحب بقلب لونه أحمر

ويعلموك الحزن والدمع إيموشنات

نجلاء نعيم

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