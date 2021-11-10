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محمود مسلم

بريد الوطن.. ميتافيرس

كتب:

بريد الوطن
08:18 م | الأربعاء 10 نوفمبر 2021
ميتافيرس

ميتافيرس

هيخيطوا عيونك بخيط حرير أزرق

ويفصّلوا لك حلم بلونك المرغوب

هيطفوا نور روحك

ويبنوا كام حاجز

بينك وبين عقلك وجسمك المصلوب

هيلبسوك الوهم.. قميص بكم طويل

ويربطوا الكُمين م الضهر بالمقلوب

ويدخلوك عنبر محكوم بقوانينهم

وتنخدع عينك من سحر تلوينهم

وتشوف جدار حلمك بيتبنى بعمرك

مش من قوالب طوب

وكل ما تفكر.. يتحكموا أكتر

ويبدلوا الغرفة ويغيروا العنبر

ويبهروك تانى بالشكل والمنظر

هيعملوك فلتر

ويحركوا الأموات

فتشوف أبوك يضحك فِ الصورة بعد ما مات

ويعلموك الحب بقلب لونه أحمر

ويعلموك الحزن والدمع إيموشنات

نجلاء نعيم

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