بريد الوطن.. هوية الشمال الأفريقى ولغة التناحر

حينما يتناحر العرب فيما بينهم لسبب ما نرى الجميع يتبادل الاتهامات ويلقيها جُزافاً ولا يدرى ما أصل تلك الاتهامات، ومن هذه الاتهامات التى يوجهها العرب للشمال العربى الأفريقى (الجزائر وتونس والمغرب) أنهم بدَّلوا هويتهم العربية بهوية فرنسية، وكل تعاملاتهم من تعليم وصحف ولغة تتم بالفرنسية، فما أصل هذا الاتهام؟

كلنا نعلم أن الشمال الأفريقى كان واقعاً تحت سطوة الاحتلال الفرنسى، ولأن فرنسا ليست كغيرها من دول الاحتلال فقد عمدت إلى طمس الهوية العربية، فلم يكن يعنيها فى المقام الأول السطو والنهب وسلب الخيرات بقدر ما يعنيها فرنسة الجميع ومن ثَم سيؤول لها كل غالٍ ونفيس، ظلت عشرات الأعوام ترسخ فكرة تعلم الفرنسية وفرضها بالإكراه، وجعلت التعليم بالفرنسية، والصحف أيضاً جعلت معظمها بالفرنسية، وأحضرت من فرنسا المطابع والمترجمين الذين لم يدخروا جهداً لتضييع الهوية العربية وطمسها لتحل الفرنسية مكانها وتتربع فى صدور معظم الإخوة العرب، الأمر لم يكن هيناً عليهم لكنهم تحت السطوة والجبروت الفرنسى لم يستطيعوا فعل شىء.

فى المقابل كان الاحتلال البريطانى لا يشغله أمر تضييع الهوية بقدر ما كان يهمه تفريغ البلاد من ثرواتها، ولقد شاهدنا الاحتلال البريطانى لمصر الذى دام ما يقارب الـ74 عاماً وبقيت مصر بهويتها العربية، إذ كان الاحتلال البريطانى يبقى حكم مصر للمصريين وكل ما كان يفعله فرض الوصاية من خلال المندوب السامى البريطانى الذى كان يتولى فرض الجباية ونهب الخيرات، ولهذا بقيت مصر عربية وتفرنس الشمال الأفريقى عن عمد.

أشرف غازى - قاص مصرى

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