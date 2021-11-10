بريد الوطن.. شقة لسيدة مطلقة مع أولادها يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة، تم طلاقى مرتين من زوجين تاركين لى ولدَين أُنفق عليهما فى مراحل التعليم المختلفة من معاش «تكافل وكرامة» الذى تمنحه لى الدولة، كما أحصل على إعانة من بيت الزكاة المصرى تساعدنى على أعباء الحياة بعد أن تعرضت لمحنة الطلاق من زوجين أساءا لى، ونظراً لعدم قُدرتى على دفع مقابل إيجار شقة أسكن فيها مع أولادى، فأنا مضطرة للإقامة فى شقة والدى فى منطقة الخليفة، لذلك أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بمنحنا وحدة سكنية ضمن الوحدات التى تخصصها الوزارة للمطلقات والأرامل.

نرمين محمود سعد

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