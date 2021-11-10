بريد الوطن.. أماكن لا تُنسى: كازينو كوت دازور (السرايا)

سوف نسير فى أرجاء الذكريات ونعود إلى حيث يقودنا الماضى برونقه الجميل فى رحلة إلى مكان مميز يشرف على شاطئ البحر، سوف نتحدث عن كازينو كوت دازور (السرايا الآن)، الذى يزين محافظة الإسكندرية، ويعد من أشهر كازينوهات الإسكندرية، حيث شهد هذا الكازينو العديد من الاحتفالات التى كان يحضرها الملك فؤاد بنفسه، وكبار رجال الدولة، وفنانو الزمن الجميل، الذين أحيوا العديد من الحفلات والسهرات فى الكازينو، حتى ذاع صيته وشهرته فى أرجاء مصر، شهد أيضاً العديد من الأحداث السياسية، حيث كان موضع اجتماعات الضباط والقيادات العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وكذلك شهد اجتماعات الملك فاروق برجاله وحاشيته. بعد قيام ثورة 1952 تغير اسمه ليصبح «السفينة»، وذلك نظراً لموقعه البحرى المهم، وقامت الدولة بعرض الكازينو للإيجار للاستفادة منه كمصدر للدخل القومى، استأجر الكازينو فندق سان جيوفانى، وأطلق عليه اسم كازينو السرايا، وفى عام 1998 رفض سان جيوفانى تجديد العقد مع المحافظة نظراً لتكاليفه المرتفعة، ثم قامت المحافظة بعرض الكازينو فى المزاد العلنى من أجل استثماره من قِبل إحدى الشركات السياحية، ولكن للأسف باءت هذه المحاولات بالفشل.. ترى هل تعود إليه روح الأصالة من جديد؟ سؤال يستحق التفكير.

مينا سمير

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