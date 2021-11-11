المستشفيات الجامعية: أغلب إصابات كورونا لغير الحاصلين على اللقاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ أعداد مصابي كورونا في تزايد بالأماكن المخصصة للعزل بالمستشفيات الجامعيةعلى مستوى المحافظات، لكنها بسيطة وليست كبيرة، فضلا عن أنّ المصابين لم يحصلوا على لقاح كورونا، مؤكدا أنّ المستشفيات الجامعية على استعداد تام لأي سيناريوهات محتملة ومتعلقة بالمرض.

منع الدخول غير الملقحين ضد كورونا للجامعات الاثنين

وأكد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لـ«الوطن»، أنّ التطعيمات ضد فيروس كورونا تسير بصورة طبيعية دون مشكلات، وأنّ الفترة المقبلة ستشهد زيادة في نسب التطعيمات ضد المرض بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن منع دخول غير الملقحين ضد كورونا إلى المنشآت الجامعية، وهو القرار الذي يبدأ تطبيقه من الإثنين المقبل.

وتابع عبدالغفار، أنّ هناك اكتفاء تاما من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة في القطاعات كافة، ولا يوجد أي عجز في أي مستشفى، وهناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات تتعلق بالمرض.

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية مستعدة لأي سيناريو متعلق بكورونا

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن أنّه بداية من الإثنين المقبل، سيتم منع دخول أي شخص غير حاصل على لقاح كورونا إلى الحرم الجامعي، أو تقديم شهادة مسحة pcr، تثبت عدم الإصابة بالمرض، كما سيتم تطبيق شرط الحصول على لقاح كورونا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، والتصويت إلى الانتخابات، والتشديد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي.