تفاصيل صادمة في قتل «حداد الدقهلية»: دفنه صديقه حيا

تفاصيل صادمة شهدتها جريمة قتل «حداد الدقهلية» حياً من صديقه المزارع في الدقهلية، ليخلو له الجو مع زوجة صديقه التي يتربط معها بعلاقة غير شرعية، فاتفق مع الزوجة على التخلص من الزوج، فاستدعى صديقه إلى أرضه الزراعية، بناحية عزبة «نقولا»، دائرة مركز شربين، بحجة وجود أثار في أرضه وطلب منه أن يحفر معه للبحث عن الآثار معا، وبدأوا في الحفر، حتى إذا تعب صديقه من الحفر أعطاه عصيراً به مخدر، وبعد أن لعب المخدر في رأسه، دفعه في الحفر وردم عليه التراب، وذهب ليخبر الزوجة أنه تخلص من الزوج.

الزوجة وشقيق زوجها يقدمان بلاغاً بمركز الشرطة

استدعت الزوجة شقيق زوجها «محمد أ. ف.»، 42 سنة، حداد، وأخبرته بأنه لم يعد إلي البيت، ولا تعلم عنه شيئاً، فذهب معها إلى مأمور مركز شرطة شربين، وأبلغا باختفاء الزوج، وبدأت أسرته بمشاركة أهالي القرية في البحث عنه، إلا أنه لم يظهر له أي أثر على مدار ما يقرب من شهرين.

الزوجة تدعي خطف زوجها وطلب فدية

وفجأة قالت الزوجة إنها تلقت اتصالاً من «مجهول» يخبرها بأن زوجها مخطوف، وأنه يطلب فدية لإطلاق سراحه، وهنا بدأت مباحث شربين التحرك في اتجاه جديد، وتوصلت التحريات إلى أن صديق الزوج تربطه علاقة غير شرعية بزوجة صديقه.

القبض على صديق الزوج المتغيب

ألقت مباحث شربين القبض علي صديق الزوج المتغيب، ويُدعى «جمعة أ. ع.»، وبدأت في مناقشته وسؤاله عن صديقه، حتى اعترف بتفاصيل الواقعة، وأنه دفنه حياً في أرضه الزراعية، بعد أن أعطاه عصيراً به مخدر.

العثور على جثة الزوج المتغيب مدفونة بالأرض الزراعية

انتقلت مباحث شربين إلى مكان الواقعة، وبالحفر في المكان الذي أرشد عنه المتهم تم العثور على جثة الزوج المتغيب، وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

اعتراف الزوجة بتفاصيل الواقعة

كما اعترفت الزوجة بتفاصيل الواقعة، وأنها تعرفت على المتهم من خلال زوجها، وأن صديق زوجها كان يعاملها معاملة طيبة، وفكرا في التخلص من الزوج، الذي كان يضربها ويعاملها معاملة صعبة، وخططت مع صديق زوجها على كيفية التخلص من زوجها، عن طريق حفر حفرة عميقة ودفنه بها وادعاء خطفه.