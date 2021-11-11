انتخابات نادي المنيا غدا.. صراع بين 38 مرشحا بينهم سيدة وحيدة

زخم غير مسبوق شهدته انتخابات نادي المنيا الرياضي، التي تجرى غدا الجمعة، ويتنافس فيها 38 مرشحا بينهم سيدة واحدة، على 10 مقاعد لمجلس الإدارة تشمل مقعد الرئيس، ومقعد نائب الرئيس، ومقعد أمين الصندوق، و5 مقاعد لأعضاء مجلس الإدارة فوق السن، ومقعدين لأعضاء مجلس الإدارة تحت السن.

ونشطت حركة جميع المرشحين الذين طرقوا كل الأبواب من أجل حشد أصوات أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 6501، بينهم 4525 عضوا لهم حق التصويت لسدادهم الاشتراك السنوي، ويكتمل النصاب القانوني للانتخابات بـ1000 صوت، وسط وعود وبرامج انتخابية متنوعة، ومنها الاستثمار في المجال الرياضي، وتطوير الملاعب، والاهتمام بالأنشطة الاجتماعية.

وتسبق عملية التصويت معارك طاحنة بين المرشحين الرجال وعددهم 37 مرشحا، فيما تخوض سيدة واحدة الانتخابات للفوز بأحد المقاعد الخمس المخصصة لفوق السن، بينما لم يترك جميع المرشحين طريقا للدعاية إلا وسلكوه، بل أن بعضهم يعتمد على المصالح الحكومية ومديريات الخدمات للحشد في المعركة الفاصلة، خاصة وأن انتخابات نادي المنيا يخوضها رموز العائلات من مختلف مراكز المحافظة.

سيدة واحدة تخوض الانتخابات بعد فوزها في الدورة السابقة

وتعد الدكتور رحاب سراج الدين مدرس الإعلام بكلية الآداب، هي السيدة الوحيدة التي تخوض الانتخابات الحالية بالنادي، وكانت لها تجربة سابقة عام 2017 حينما خاضت الانتخابات للمرة الأولى، علي مقعد فوق السن، وفازت بحصولها على 679 صوتا، لتكون المرأة الأولى في تاريخ المنيا البالغ تعداد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، تفوز في انتخابات الأندية، وتراهن على أصوات جميع الفئات بشكل عام والنساء بشكل خاص للفوز في تلك الانتخابات.

انسحاب مرشحين من بين 40 مرشحا

وتقدم في شهر سبتمبر الماضي 40 مرشحا لخوض انتخابات نادي المنيا، انسحب منهم «محمد أبو القاسم علي مقعد العضوية فوق السن، والعميد رأفت مختار علي مقعد أمين الصندوق»، لتقتصر الانتخابات على 38 مرشحا، بينهم 2 على مقعد رئيس النادي هما رئيس مجلس الإدارة الحالي المحاسب عاطف عبد الجابر، ومحمد حمدي ماضي رئيس مجلس الإدارة الأسبق.

ونجد 5 مرشحين يتنافسون علي مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة هم: «المستشار أحمد عمر حسن، نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، وافي محمد منصور، مدير مبيعات بشركة أدوية، مصطفي فتحي يونس، محامي أول بالبنك الزراعي، أحمد ثروت أحمد مهندس معماري حر، أحمد عاطف رشاد مدير منطقة المنيا بشركة وادي النيل للغاز».

كما يتنافس على منصب أمين الصندوق 5 مرشحين هم: «أحمد مصطفى أحمد مدير إدارة إيرادات قطاع توزيع الكهرباء بالمنيا، مصطفى محمد سيد الشهير بمصطفى زيزو، مدير مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي، خالد فايز عبد العزيز باحث تنمية إدارية بمجلس الدولة، محمد فتحى محمد مدير الشئون المالية بالغرفة التجارية، جمال سالم وراد، محاسب حر».

كما يتنافس 22 مرشحا علي 5 مقاعد مخصصة لأعضاء مجلس الإدارة فوق السن وهم: «وائل حسين أحمد خطاب، أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية، سامح عبد الحكيم عبدالمجيد، المدير الإداري لمجموعة مدارس، ياسر عبد الوهاب محمد، مدير إدارة بشركة، شادي عادل شادي، صاحب شركة للتوريدات والمستلزمات الطبية، أيمن محمد عبد الرحمن وشهرته أيمن الأفندي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، ياسر السيد دياب، صاحب مؤسسة للمستلزمات الطبية، أسامة عبد الخالق عبد الوهاب والشهير بأسامة الطويل، صاحب شركة للمقاولات، أحمد خيري محمد مرزوق، صاحب شركة للتوريدات والمقاولات، محمد رجب نجيب، مهندس كهرباء حر، محمد طارق الفولي الشهير بطارق الجندي، مدير مدرسة، أحمد علي حلمي معد برامج بالتليفزيون، أيمن عمر محمد محامي حر، نور الدين مدكور حسن، محامي ممتاز بشركة التعاون للبترول، عصام محمد عبد الحميد، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المالية، هشام شهير محمد، مدير شركة مقاولات، محمد فاروق عبد الحميد، مدير حسابات بالمديرية المالية، أحمد علي محمود والشهير، مخرج بالقناة السابعة، عمرو بدوي عبد الغني أخصائي توعية بشركة مياه الشرب، رحاب سراج الدين محمد مدرس بكلية الآداب، إسلام بشر كيلاني، باحث قانوني بمباحث التهرب الضريبي، محمد علي محمد مدير كبار الزوار بديوان المحافظة، هاني أحمد هشام بالعلاقات العامة بالغرفة التجارية.

ويتنافس 4 مرشحين علي مقعدين تحت السن وهم: «محمود فتح الله عبد الفتاح، محامي حر، علي بهاء فكري مهندس مدني، باسل عماد عبد البديع، محامي بإدارة الشئون القانونية بإحدى الشركات، إسلام رفعت مهني، مدير مكتب أمين جامعة دراية».