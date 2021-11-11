التعليم تنفي تعطيل الدراسة: شائعات وافتراء بهدف إحداث بلبلة في المجتمع

دشّن عدد من الأمهات مجموعة على فيس بوك، للمطالبة بوقف الدراسة أو الحضور في المدارس، نظرًا لارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، وارتفاع الوفيات المرتبطة به، وذلك عقب دخول مصر إلى ذروة الموجة الرابعة من الإصابات، في الوقت الذي ردد فيه البعض شائعات باحتمالية تعطيل الدراسة والحضور المدرسي، وهي الشائعات التي علق عليها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

التعليم تنفي تعطيل الدراسة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نفى بدوره كل ما تردد عن تعطيل الدراسة خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أولياء الأمور على عدم الانسياق وراء الصفحات المجهولة دون التأكّد من صحة المعلومة، كما أكد أنّ هناك بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسعى لتصدير الشائعات وإحداث بلبلة في المجتمع.

وأكّد وزير التربية والتعليم، عبر حسابه على فيس بوك، أنّ شائعات تعطيل الدراسة في مختلف المراحل التعليمية ليس لها أساس من الصحة وكلها لإعاقة حركة سير العملية التعليمية في ظل عودة منظومة التعليم لطبيعتها مرة أخرى.

مجلس الوزراء لا يتدخل في المناهج

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنّه لا يوجد أي تدخلات من قبل مجلس الوزارء بشأن مناهج التعليم الجديدة، مؤكدًا أنّ الدولة قررت إنشاء نظام تعليمي جديد منذ عام 2017، قادر على تلبية طموحاته لتقديم تعليم جيد، مضيفًا: «يهمنا اكتساب المهارة الحقيقية».

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، انتقد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، الشائعات المنتشرة على السوشيال ميديا، معتبرًا أنّها من الحملات المنظمة والممنهجة: «لعلنا نفطن جميعا أنّ هناك من يحاول بشراسة إثارة البلبلة كل يوم، بل كل ساعة، بمثل هذه الأخبار التافهة والمغالطات الفادحة والكذب والافتراء».

وتابع: «لا أساس لهذا من الصحة، ولا معنى له، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد، ولا توجد لجان وتدخلات من مجلس الوزراء في مناهج النظام الجديد من أي نوع».