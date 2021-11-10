«التعليم»: توزيع كتب العلوم والرياضيات لرابعة ابتدائي على 95% من المدارس

قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من توزيع كتب العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022، على 95% من المدارس الحكومية والرسمية والرسمية المتميزة والخاصة لغات والقومية، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من توزيع الكتب علn جميع المدارس نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل بحد أقصى.

وأكد المصر أن كتب العلوم والرياضيات هي فقط التي كانت قد تأخرت، أما باقي الكتب فهي موجودة.

تسليم الكتب للطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم تسليم الكتب للطلاب الذين قاموا بتسديد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، طبقاً لقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.

وأوضح المصدر أنه سيتم تسليم الكتب للطلاب الذين قاموا بتسديد القسط الأول من المصروفات أو من ينطبق عليهم شروط الإعفاء وفق الفئات التي سبق وحددها قرار الوزير، وما دون ذلك سيتم منعهم من استلام الكتب، لكنها موجودة في المخازن ليتم توزيعها لمن تنطبق عليهم الشروط.

منهج الصف الرابع الابتدائي يهتم بتنمية المهارات بعيدا عن الحفظ والتلقين

وتابع المصدر: «منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد 2021-2022، يهتم بتنمية المهارات بعيدًا عن الحفظ والتلقين، وتمت إضافة مواد جديدة مثل مادة تنمية المهارات ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة التطورات الراهنة».

وواصل: «امتحانات رابعة ابتدائي في المنظومة الجديدة، تعتمد على الفهم وقياس نواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين على غرار الطريقة التقليدية القديمة، وقياس مدى التزام المعلمين بطريقة التقييم الجديدة».

المعلمون يضعون اختبار شهر ديسمبر

وأشار المصدر إلى أنّ المعلمين هم الذين سيضعون اختبار شهر ديسمبر، بعد دمج اختباري أكتوبر ونوفمبر معا، أما امتحانات الفصل الدراسي الأول ونهاية الفصل الدراسي الثاني فستقوم وزارة التربية والتعليم بوضعها، ولا علاقة للمدارس بوضعها.