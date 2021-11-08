كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا بعد تلقي اللقاح؟.. «الصحة» توضح 3 طرق

نشرت وزارة الصحة والسكان منشورا عبر موقعها الرسمي على موقع «فيسبوك»، توضح من خلاله طرق الحماية من الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة اتي تعقب الحصول على اللقاح، وذلك ضمن جهود الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين في ظل انتشار الجائحة.

نصائح «الصحة» لتجنب الإصابة بكورونا عقب الحصول على اللقاح

وحددت وزارة الصحة عدة نصائح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا عقب الحصول على لقاح كورونا، في ظل اعتقاد كثير من المواطنين أنهم بعد حصولهم على اللقاح أصبحوا غير معرضين للإصابة بفيروس كورونا، وهذا ليس صحيحا، لأن الأشخاص الحاصلين على اللقاح معرضون للإصابة بنفس درجة الأشخاص غير متلقي اللقاحات ولكن بأعراض قليلة.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه النصائح يجب الالتزام بها لمختلف الفئات العمرية التي حصلت على اللقاح وتتمثل في الآتي:

- وجود تباعد جسدي واجتماعي.

- ارتداء الكمامة.

- غسيل الأيدي بالماء والصابون بصورة دائمة.

اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100% وفاعليتها تقل مع مرور الوقت

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100% ضد فيروس كورونا، وفاعليتها متفاوتة، لكنها تقلل من الإصابة أو المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

«الصحة» تطالب المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح

وناشدت وزارة الصحة والسكان المصرية المواطنين التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة التي وضعتها لتطعيم 40% من المواطنين، وذلك مع توافر العديد من اللقاحات من أجل تطعيم كافة الفئات العمرية المختلفة حتى نصل إلى مناعة القطيع خلال الشهور المقبلة.