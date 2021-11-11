المترو: بدء تشغيل وحدات تطعيم الركاب بلقاح كورونا داخل المحطات خلال أيام

انتهت وزارة الصحة والسكان، من تجهيز وحدتين طبيتين بمحطات مترو الأنفاق، وتحديدا في محطة السادات اتجاه حلوان واتجاه المرج، لتطعيم الركاب بلقاح فيروس كورونا، وذلك طبقا لتوجيهات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، لتجهيز وحدات إسعافية ثابتة بالمحطات، لتوفير لقاح كورونا لجموع الركاب الراغبين في الحصول على اللقاح.

المترو: توفير لقاح كورونا بالوحدات لتطعيم الركاب

ومن جهته، قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن وزارة الصحة بالتنسيق الكامل مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ستقوم بتوفير لقاح فيروس كورونا، لجميع ركاب المترو، الراغبين في الحصول على التطعيم، موضحا أن وزارة الصحة حريصة على توفير خدمة طبية متميزة بمحطات المترو، لتلقي المواطنين لقاح كورونا، للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا.

عبدالهادي: وحدات طبية بالمحطات التبادلية لتطعيم الركاب

وأوضح عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تجهيز وحدات طبية أخرى من قبل وزارة الصحة، في المحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق، والمحطات التي تشهد كثافة من الركاب، وذلك للبدء في تسجيل المواطنين وتلقى لقاح فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض الفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات أخرى بالخطوط الثلاثة، وأن العمل بالوحدات طبية سيتم خلال أيام لتطعيم الركاب.

مترو الأنفاق: حركة القطارات منتظمة دون أي معوقات

وفي سياق مختلف، أشار المتحدث باسم مترو الأنفاق، إلى أن حركة مسير القطارات على خطوط المترو تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، موضحا أن جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني للمترو، يخضعان إلى أعمال صيانة دورية، لمنع حدوث أي أعطال، مؤكدا أن هناك إجراءات صارمة تتم داخل محطات المترو، للحد من انتشار فيروس كورونا، علاوة على إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، حتى لا يتعرض أي راكب للغرامة الفورية والتي تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه.