لأول مرة.. تلقي لقاح كورونا بمحطات مترو الأنفاق

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة انتهت من تجهيز بعض الوحدات الإسعافية الثابتة في العديد من المحطات بالخطوط الثلاثة، وذلك لتطعيم الركاب بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة، ستوفر لقاحات كورونا، للركاب الراغبين في الحصول على اللقاح.

عبدالهادي: توفير لقاح فيروس كورونا لركاب المترو

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تجهيز الوحدات الإسعافية في بعض المحطات، جاء بناء على تعليمات الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس على الفضالي، رئيس شركة المترو، وبالتنسيق مع الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، لتوفير أماكن لتطعيم الركاب بلقاح كورونا.

عبدالهادي: سيتم تجهيز 20 وحدة إسعافية لتلقي الركاب لقاح كورونا

ونوه عبدالهادي، إلى أن الشركة ستعمل على تجهيز ما يقرب من 20 وحدة إسعافية ثابتة بنحو 15 محطة بالخطوط الثلاثة للمترو، لتطعيم جميع الركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا، للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

عبدالهادي: لم نرصد أي حالات إصابة بكورونا بين الركاب

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن الشركة لم ترصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الركاب منذ ظهور الجائحة في 2019، مؤكدا على أن الشركة تعمل على توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أن الشركة انتهت من تركيب عدد اثنين كشك بمحطة السادات اتجاه حلوان واتجاه المرج، بمعرفة وزارة الصحة والسكان وبالتنسيق الكامل مع دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، لتجهيز أكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق والمحطات التي تشهد كثافة من الركاب، وذلك للبدء في تسجيل المواطنين وتلقي اللقاحات المضادة لكورونا.

وسيتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض للفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات أخرى بالخطوط الثلاثة.