حبس المتهم بذبح عمته بسبب الشابو في قنا: أعلن وفاتها عبر مكبر صوت بالمسجد

قررت النيابة العامة في مركز نجع حمادي، حبس المتهم بذبح عمته وقتلها بعد رفضها منحه المال لشراء مخدر «الشابو»، في مدينة نجع حمادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة العامة من مباحث مركز نجع حمادي، تحرياتها حول الواقعة وحول المتهم سواء كان من متعاطي المخدرات من عدمه.

تحريات المباحث: قتل عمته وأعلن وفاتها من المسجد

وتبين من التحريات الأولية، التي أجرتها مباحث مركز نجع حمادي، أن المتهم قتل عمته بسلاح أبيض، ذبحا، وأفادت بأن الجاني من متعاطي المخدرات، حتى أصبح مدمنا وفي الفترة الأخيرة أدمن مخدر الشابو الذي يؤثر بشكل كامل على عقلية الإنسان وباع كل ما يملك للاستمرار في تعاطي المخدر.

ومساء يوم الجريمة، أقبل المتهم على عمته بمنزلها وطالبها بثمن جرعة شابو فرفضت وطالبته أن يترك الإدمان الذي جعله يخسر كل ما يملك، ولكنه انهال عليها بالضرب ثم ذبحها وأغلق الغرفة والمنزل، ثم أعلن عن وفاتها من خلال مكبرات الصوت في المسجد، وانتقل الأهالي وفتحوا الباب فوجدوها غارقه في دمائها وطلبوا الشرطة التي تبين لها أنها مقتولة، وبعد البحث تبين أن من قتلها ابن شقيقها.

كردون أمني حول مسرح الجريمة

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول مسرح الجريمة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وضُبط المتهم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة.

كانت ربة منزل، لقيت مصرعها ذبحاً على يد ابن شقيقها، وتدعى «سيدة محمد محمود»، 60 عاما، وتبين أن المتهم في الواقعة ابن شقيق المجني عليها، عاطل ومدمن أقدم على ذبحها مستخدماً سكين، لرفضها منحه المال.