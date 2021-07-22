مصدر يكشف تفاصيل جديدة في ذبح سيدة بالمنوفية في العيد: «علاقة عاطفية»

مشادة وسرقة هاتف.. حدثان كشفا جريمة قتل ربة منزل ذبحًا صباح أول أيام عيد الأضحي، حيث أشارت المعلومات التي توفرت لفريق البحث الجنائي والتي تم من خلالها فك لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة، إلى أن المتهم كانت تربطه علاقة عاطفية بالمجني عليها قبل زواجها بسبب رفض أسرته الزواج منها.

وأكد مصدر أمني، أن المتهم يدعى «م.ع»، 24 سنة، ويعمل قهوجي، وكانت تربطه علاقة عاطفيه بالمجني عليها «إ.م»، 24 سنة، وأنه تشاجر معها بمنزلها فقام بقتلها ذبحًا، والحصول على هاتفها المحمول والهروب من المنزل، وبتكثيف التحريات والبحث عن الهاتف تمكن فريق البحث الجنائي من فك لغز القضية.

وأضاف المصدر الأمني، لـ«الوطن»، أن فريق البحث الجنائي تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، تفقد كاميرات المراقبة في قرية سدود محل الواقعة، وجرى إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة إلى أن ضُبط المتهم والذي يعيش في نفس القرية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب مشاجرة نشبت بينهما.

وتمكنت مديرية أمن المنوفية بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على قاتل سيدة قرية سدود، بعد جمع المعلومات التي أكدتها التحريات التي قامت بها وحدة مباحث منوف، بقيادة الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث المركز.

كان اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالقبض على «م. ع.م»، 24 عامًا، قهوجي ومقيم قرية سدود، بعد تقنين الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة على خلفية اتهماه بقتل «إ.ع.م» 24 عاما، ربة منزل، مقيمة في نفس القرية، خلال أول يوم عيد الأضحى المبارك.