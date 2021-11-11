العثور على 4 أطفال حديثي الولادة في مناطق متفرقة بالفيوم خلال أسبوع

تعددت وقائع العثور على الأطفال الرضع خلال الآونة الأخيرة بمحافظة الفيوم، فهنا رضيع عاري يصرخ من شدة البرد، ألقاه شخصان في حديقة بمنطقة الصوفي، وهناك رضيع وضعته سيدة متخفية في النقاب في «كرتونة»، ثم تركته أمام سور دار إيواء وفرت هاربة، وآخر تركه مجهولون أمام باب منزل ودقوا الجرس وفروا هاربين، والأخير عثر عليه المصلون يبكي من شدة الجوع بجوار سور المسجد عقب خروجهم من صلاة المغرب، وبين هذا وذاك تعددت طرق التخلص من الرضع والسبب واحد، أنّهم أطفال جاؤوا إلى الدنيا نتيجة خطأ بين شاب متهور وفتاة لم تحافظ على نفسها.

العثور على رضيع أمام دار أيتام

فوجئ العاملون بدار إيواء «عائشة حسانين»، للأيتام ومجهولي النسب، بسماع صوت رضيع يبكي بشدة على مقربة من باب الدار، فهرعوا متتبعين مصدر الصوت، ليجدوا طفلاً حديث الولادة داخل كرتونة وملفوف بغطاء أسود حريمي وملاءة سرير، موضحين أنّ تلك الكرتونة كانت تحملها سيدة متخفية في النقاب، وتركتها وفرت هاربة.

العثور على رضيع أمام باب منزل

وفي قرية معصرة صاوي بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم، استيقظت أسرة في السادسة صباحاً، على صوت جرس الباب، فهرع صاحب المنزل ليفتح الباب فلم يجد أحداً إلا أنّه فوجئ بوجود طفل صغير على عتبة منزله، فأخذه إلى داخل المنزل على الفور خوفاً عليه من البرد، ثم أبلغ الشرطة التي حررت محضراً بالواقعة، وعرضته على النيابة التي أمرت بإيداعه إحدى دور الرعاية.

شخصان يلقيان رضيعة عارية بحديقة

وفي منطقة «كوبري أبو غرب»، بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، فوجئ الأهالي ببكاء شديد لطفلة حديثة الولادة عارية تحول لون جسدها للأزرق من شدة البرد، فأخذتها سيدة إلى منزلها وألبستها بعض الملابس وغطتها جيداً حتى تشعر بالدفء، ثم أبلغت الشرطة التي اصطحبت الطفلة للمستشفى للاطمئنان على صحتها، ثم نُقلت إلى إحدى دور الرعاية تنفيذا لقرار النيابة العامة.

العثور على طفل رضيع أمام سور مسجد

وعثر المصلون عقب خروجهم من آداء صلاة المغرب، في أحد مساجد حي الجامعة، على طفل حديث الولادة ملقى أمام سور المسجد حيث كان يبكي بشدة، وبجواره كيس بلاستيكي به حفاضات ولبن أطفال وملابس وأعدت إحدى السيدات «رضعة صناعية»، له حتى أتت الشرطة وأخذت الطفل وحررت محضراً بالواقعة.