مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها بقرية الفالوجا في البحيرة

لقيت طفلة مصرعه جراء سقوطه من أعلى منزله الكائن بقرية الفالوجا بمركز بدر في البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة بدر يفيد باستقبال المستشفى المركزي جثة طفلة إثر سقوطه من علو بقرية الفالوجا التابعة لدائرة المركز، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى وحرر محضر بالواقعة، بالانتقال والفحص تبين وفاة «أسماء محمد جمعه»، عامين، مقيمة بالفالوجا ونقلت الجثة لمستشفى بدر العام.

إصابة 5 أشخاص

كان 5 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية بطريق الإسكندرية الزراعي أمام قرية العكريشة بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث عبور مشاة

واستقبل مستشفي كوم حمادة التخصصي بالبحيرة جثة طفل إثر تعرضه لحادث مرور حيث صدمته سيارة نصف نقل بطريق كفر زيادة التابع لذات المركز، وجري التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي.

بالانتقال والفحص تبين وفاة عبدالله محمد إبراهيم محمود 9 سنوات، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كما لقي الطفل حمد محمود محمد على فايد، 5 سنوات مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بقرية أبو هواش التابعة لمركز حوش عيسى وجري نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، وحرر محضر لمباشرة التحقيقات.