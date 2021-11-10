حبس مدرس إعدادي لاتهامه بالتحرش جسدياً بطالبة في البحيرة

أصدرت النيابة العامة في مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، قراراً بحبس مدرس لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالتحرش جسدياً بإحدى الطالبات داخل المدرسة، في المرحلة الإعدادية.

جاء قرار النيابة العامة بحبس المتهم عقب مناقشة أطراف الواقعة وشهود الإثبات، وكذلك بعد ورود تحريات المباحث الجنائية في المحضر رقم 5717 لسنة 2021 إداري حوش عيسى.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة، حيث إن المدرس المتهم قام بالتحرش الجسدي بالطالبة، مستغلاً حداثة سنها وسلطته المعنوية عليها، كونها طالبة لديه.

إخطار مدير أمن البحيرة باتهام مدرس بالتحرش بطالبة

وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد باتهام مدرس بالتحرش جنسياً بإحدى الطالبات داخل مدرسة إعدادية بدائرة المركز.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من والد الطالبة «ر. أ. م.»، 15 سنة، مقيمة بمركز حوش عيسى، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، يتهم «م. ع. أ.»، مدرس لغة عربية، يبلغ من العمر 48 سنة، بالتحرش بابنته داخل أحد فصول التقوية بالمدرسة.

الطالبة تؤكد تعرضها للتحرش داخل أحد فصول التقوية

وبسؤال الطالبة، أكدت أن المدرس تحرش بها جسدياً داخل الفصل، بعد الانتهاء من مجموعة التقوية المدرسية في مادة اللغة العربية، وأنها قامت بإخبار والدها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرس المتهم.

وأوضحت أن المتهم أمسك بأماكن حساسة بجسدها، بعد انتهاء الدروس ومغادرة زميلاتها من الطالبات الفصل الدراسي، وأنها خرجت مسرعة، بعد استشعارها هذا السلوك غير الأخلاقى من جانبه معها.

المدرس ينفي اتهام الطالبة: «باطلة»

ومن جانبه، نفى المدرس المتهم بالتحرش كافة الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلاً معتبراً أنها اتهامات «باطلة»، إلا أنه بالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.