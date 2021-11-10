«الإسكان»: تعميم تجربة العمارات الخضراء وطرح وحدات جديدة للشباب

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن اجتماعها الأخير مع عدد من المسؤولين، جاء لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بأجهزة المدن الجديدة، وذلك في مقر جهاز حدائق العاصمة من أجل تعميم تجربة بناء عمارات خضراء صديقة للبيئة بالمشروع.

العمارات الخضراء صديقة للبيئة

وأضافت «عبدالحميد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هناك عددًا من المعايير الواجب توافرها لبناء العمارات الخضراء، كزراعة أوجه وأسطح العمارات، وتركيب خلايا طاقة شمسية أعلى كل عمارة، واستخدام منظومة المياه الرمادية، ومواد صديقة للبيئة في التشطيبات مثل استخدام المونة البيضاء بدلًا من المونة الأسمنتية.

تعميم العمارات الخضراء بحدائق العاصمة

وأوضحت أن اشتراطات العمارة الخضراء، سيجري تطبيقها في 1000 وحدة سكنية بحدائق العاصمة، مشيرةً إلى أن الهدف من الاجتماع، وضع خطة تنفيذية لبناء العمارات الخضراء بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والتي يتم تنفيذها في مدينة حديقة العاصمة كوحدات تجريبية قبل تعميمها بباقي المدن.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن التوجه الجديد من الدولة يقضي ببناء وحدات صديقة للبيئة، ويساعد في تقديم وحدات سكنية أفضل للمواطنين.

وأكدت أن التجربة بها تغيير فيما يقارب الـ12 بند الجدد من أجل تطبيق أعلى كفاءة، معقبةً: «حريصون على توفير المساحات الخضراء بالمدن الجديدة مع مراعاة استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى مواد البناء التي ترضي البيئة».

وأشارت إلى أنه قد تم إغلاق باب التقديم على الوحدات السكنية ضمن مبادرة الـ3% الخاصة بالوحدات الجاهزة وتحت التنفيذ، مؤكدةً أنه تم البدء بفرز الطلبات المقدمة فعليا.

طرح وحدات سكنية بمشروعات سكن مصر

وقالت مي عبدالحميد: «فيه عدد من المدن عليها أولويات ومدن أخرى بدأنا نبعت العملاء للاستعلامات وهيتحولوا للبنوك خلال هذا الشهر، ولدينا أكثر من 30 ألف شخص سيتسلمون وحداتهم في مبادرة الـ3%، خلال الشهرين المقبلين الاستلام، والفترة اللي جايه هنطرح عدد أكبر من الشقق في مشروعات سكن مصر، ودار مصر وجنة بعدد لن يقل عن 15 ألف وحدة».

وتابعت: «طرحنا للتنفيذ أكثر من 850 ألف وحدة، وانتهينا من 535 ألف وحدة والباقي في مراحل مختلفة من التنفيذ، وسلمنا 410 ألف وحدة بعد التخصيص، والمرحلة اللي جاية هيكون فيها طرح لـ150 ألف وحدة أخرى، والمليون وحده هيكون تمويلهم بالتمويل العقاري لأنه المستدام واللي يخلينا نقدر نستمر في هذا البرنامج».