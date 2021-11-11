قطع أراضٍ عدة، داخل 12 مدينة جديدة، طرحتها هيئة تعاونيات البناء والإسكان، ضمن أراضي جمعيات الإسكان، خلال الأيام الماضية، لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض، ضمن التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر، داخل عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر موعد لشراء كراسات شروط أراضي الإسكان بـ 12 مدينة، وفقا لما صدر عن هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

آخر موعد لشراء كراسات شروط أراضى جمعيات الإسكان

وخلال هذه الساعات، يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد لشراء كراسات شروط أراضي الإسكان، بـ 12 مدينة، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، ووفقا لما صدر عن هيئة تعاونيات البناء والإسكان، يستمر شراءها كراسة حتى 25 نوفمبر الجاري.

مقر شراء كراسة شروط أراضي جمعيات الإسكان

ويمكن شراء كراسات شروط أراضي جمعيات الإسكان، من المقر الرئيسي لهيئة تعاونيات البناء، في 3 شارع سمير عبدالرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر – القاهرة.

ويشمل طرح أراضي جمعيات الإسكان التعاوني 12 مدينة جديدة، هي «العبور الجديدة – أكتوبر الجديدة – مدينة بدر – العاشر من رمضان – 15 مايو – سلام مصر (شرق بورسعيد) – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة».

آخر موعد لتسليم كراسة شروط أراضي جمعيات الإسكان

عقب ملء كل البيانات المطلوبة، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، آخر موعد لتسليم كراسة الشروط لمندوب الجمعية، بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية.

ومن المقرر الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للجمعيات المنطبق عليها الشروط في موعد لاحق بالجرائد الرسمية، وبمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر، والموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان، من خلال الضغط هنـا.