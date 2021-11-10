الإسكان: انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية خلال 6 أشهر بداية من ديسمبر

قال المهنس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق، إنه تم الانتهاء من المرافق، داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كي تكون مستعدة لاستقبال موظفي الوزارة التي سيتم نقلها إلى الحي الحكومي الذي تم إنشاؤه داخل مدينة العاصمة الإدارية، حيث أن الحي الحكومي بالعاصمة سيصبح خلال أيام معدودة، جاهزا بشكل كامل لاستقبال الموظفين من الوزارات، المشاركين في الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية، حيث تختار كل وزارة الأطقم التي ستنتقل إلى العاصمة.

المتحدث الرسمي للوزارة: الانتقال التجريبي للعاصمة الإدارية بداية لعمل الحي الحكومي بها

وأشار المتحدث الرسمي لـ وزارة الإسكان والمرافق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه سيبدأ الانتقال التجريبي للوزارت إلى المقر الجديد لهم، بالعاصمة الإدارية، بداية من ديسمبر المقبل 2021، أي خلال الأيام المقبلة، بحيث يتم التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، واختبار الأنظمة الالكترونية المختلفة داخل المدينة.

وسيجري انتقال الوزارات بالترتيب خلال فترة 6 أشهر بداية من ديسمبر 2021، على أن تعتمد كل وزارة من الوزارات التي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية، للعمل بالحي الحكومي، عمل خطة، لاختيار الموظفين الذين سينتقلون خلال الفترة المحددة، وفقا لـ«خطاب».

خطاب: انتقال الوزارات جاء ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن موعد وآلية الانتقال التجريبي لموظفي الوزارات إلى مدينة العاصمة الإدارية، ديسمبر المقبل، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال اجتماع له مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف «خطاب»، أن وزارة الإسكان، انتهت من بناء وحدات المرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية، بإجمالي 9500 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية أخرى، في مرحلة التشطيبات.

أما بالنسبة لتسكين موظفي العاصمة الإدارية الذين سيتم انتقالهم في المرحلة التجريبية، داخل مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، أكد «خطاب» على أن الوزارة في انتظار توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الشأن.