البنك الدولي: مصر تمتلك كل الكفاءات القادرة على التحول لمجتمع رقمي

قال الدكتور بول نومبا اوم المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إن مصر تمتلك كافة المقومات والكفاءات الرقمية القادرة على إنجاح وتسريع عمليات التحول إلى مجتمع رقمي، مشيرا إلى أن البنك الدولي لديه أولوية بقضية تغير المناخ والتحول الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر والبنك الدولي

وأضاف بول نومبا اوم، خلال زيارته لمصر ولقائه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن المرحلة الحالية تشهد صياغة المرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر و البنك الدولي، مؤكدًا على سعي البنك الدولي لتعزيز هذه الشراكة، مثمنًا على جهود الوزارة بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولي وتفعيلها.

توفير الإنترنت لكافة المواطنين بأسعار مناسبة

من جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الوزارة تحرص على توفير الإنترنت لكافة المواطنين بأسعار مناسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة، موضحًا مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإقامة بنية تحتية معلوماتية في 4500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك عن طريق توفير إنترنت فائق السرعة بالمنازل من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وإنشاء محطات محمول تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين.

وأكد طلعت على أن مصر تسعى لتصبح مركزا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات، ومن المقرر مع حلول العام القادم أن يصل عدد الكابلات التي تمر بالأراضي المصرية إلى 18 كابلًا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن وكذلك زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية إلى عشرة محطات إنزال خلال العام الحالي.

وأشار الوزير إلى أنه تم إطلاق شبكة دولية حول القارة الأفريقية بالكامل «HARP» وهي مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الأفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال، ومقرر دخول النظام في الخدمة عام 2023؛ معربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.