الاتصالات: رصد 1.1 مليار جنيه لتدريب 200 ألف شاب على المنصات الرقمية

علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على إصدار «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» تقريرا، أعلن فيه أنه يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، موضحًا أنه شأنه شأن المؤسسات المالية الكبرى، ويصدر تقارير بتوقعاته لمعدلات النمو في اقتصاديات الدول المختلفة.

وأوضح، أنه منذ 3 أعوام، كانت مصر تدرب 4 آلاف شاب في العام، على المنصات الرقمية، وارتفع هذا العام إلى 200 ألف شاب، أي أن الوزارة زادت عدد المتدربين فيها 50 ضعفًا، وكانت مصر تنفق 50 مليون جنيه على التدريب، أما هذا العام فجرى رصد 1.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 22 ضعفا.

ثقة البنك الأوروبي في الاقتصاد المصري

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن توقعه بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% دليل على ثقة هذه المؤسسة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات في السنوات الثلاث الماضية ينمو بنسبة تدور حول 16% تنقص وتزيد، موضحًا أنه أعلى قطاعات الدولة نموا طوال هذه الفترة، وهو ما سيجعل نصيبه في الناتج القومي الإجمالي يزيد أيضا.

5% نصيب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج القومي الإجمالي

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «نصيب القطاع من الناتج القومي الإجمالي 5%، ونصبوا إلى الوصول إلى 8% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي النسبة الموجودة في الدول التي يتميز فيها هذا القطاع بأنه كبير الشأن، لا أستطيع أن أقول إننا قاربنا على تحقيق هذه النسبة، لكننا على الطريق».

وأشار عمرو طلعت، إلى أن الوزارة تستهدف مجموعة من الأسواق التي تنمو بنسب كبيرة وتشهد حراكا في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات وفيها تراجع ديموغرافي من أجل تدريب الشباب المصري وتوفير فرص عمل فيها.