مصدر بالتعليم: تطعيم مليون و400 ألف مدرس بلقاح كورونا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن موقف العاملين والمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بجميع المنشآت التعليمية (المديريات التعليمية والإدارات والمدارس) من تلقي لقاح كورونا، قبل بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنع دخول الموظفين الذين لم يتم تطعيمهم إلى مقار العمل، ابتداء من يوم 15 نوفمبر الحالي.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ عدد المعلمين الذين تم الانتهاء من تطعيمهم بلقاح كورونا وصل إلى مليون و400 ألف معلم، وهو رقم كبير للغاية، يعكس حجم التزام المعلمين ووعيهم بحتمية التطعيم ضد فيروس كورونا.

جار تلقيح آخر 14% من العاملين بعد تسجيلهم

ولفت المصدر إلى أنّه جارٍ تطعيم باقي العاملين بقطاع التعليم، وعددهم 14%، وهؤلاء أقدموا على التسجيل بموقع وزارة الصحة، ويتبقى فقط تحديد موعد ومكان تلقيهم اللقاح، ومن المتوقع تطعيم 4% منهم حتى السبت المقبل.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، العاملين في المديريات والإدارات التعليمية والمدارس والذين لم يتلقوا أي من جرعات التطعيم من المسجلين، بسرعة التوجه لمراكز التطعيم قبل 15 نوفمبر المقبل، والذين لم يتلقوا الجرعة الثانية من جرعات التطعيم، الالتزام بالمواعيد المقررة للجرعة الثانية، والذين لم يسجلوا لتلقي التطعيم بسرعة التسجيل.

وتابعت وزارة التعليم، أنّ ذلك يأتي تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحظر دخول العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى مقار عملهم، قبل التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

توعية الطلاب بأهمية تلقي اللقاح

وبالنسبة لتطعيم الطلاب، وجّهت وزارة التعليم المديريات التعليمية، المدارس بتوعية الطلاب في الفئة العمرية (15 عاما فأكثر)، بأهمية تلقي اللقاح وخطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي اللقاح.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الطلاب المسجلين يتلقون رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم www.egcovac.mohp.gov.eg.