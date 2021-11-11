الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة 2021.. «شهادات ومستندات الأسرة»

يبحث الكثيرون من الراغبين في الحصول على الدعم النقدي، عن الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة2021، الذي أطلقته وزارة التضامن، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، لتؤكد وزارة التضامن أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا.

التضامن تعلن الأوراق المطلوبة لتكافل وكرامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة2021، للراغبين في الحصول على الدعم النقدي والمستحقين له، بعد التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم كالتالي:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

قيمة صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها أنه بعد تقديم الأوراق المطلوبة لمعاش تكافل وكرامة2021، وفى حال قبول المتقدم، فإنه يتم صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل يبلغ نحو 500 جنيه شهريًا.

وأوضحت وزارة التضامن، أن هناك عدة معايير للإقصاء من برنامج تكافل وكرامة تتمثل في امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000، أو حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.