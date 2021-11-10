مصدر: 16 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر اليوم

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، انخفاضا في عدد رحلات البالون الطائر المُحلق في سماء البر الغربي غرب محافظة الأقصر، وتحديدًا في منطقة القرنة، والتي يقبل عليها السياح لزيارة المعالم السياحية والأثرية داخل المحافظة، مثل معابد البر الغربي، ومنها معبد الدير البحري أو حتشبسوت ومعبد الرامسيوم، ومعبد وادي الملوك، ووادي الملكات، ومنطقتي دير كارتر والعساسيف وغيرها من المعالم الأثرية المتنوعة، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

16 رحلة بالون طائر

وحسب مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر بلغ عدد الرحلات المحلقة في سماء البر الغربي في محافظة الأقصر اليوم 16 رحلة بالون طائر، على متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات في العالم أبرزها الجنسيتين الفرنسية والبرازيلية، وجنسيات أخرى متنوعة جاءت من دول أخرى على متن الرحلات السياحية عبر مطار الأقصر الدولي.

السياح يزورون الكرنك

ويزور السياح معالم الاقصر السياحية في البر الشرقي أبرزها معبد الأقصر ومعابد الكرنك شمال محافظة الأقصر، وسط أجراءات أمنية مشددة من قبل الاجهزة الامنية داخل محافظة الأقصر لتأمين السياح والأفواج السياحية خلال رحلاتهم السياحية في بالبرين الغربي والشرقي في المحافظة، حتى عودتهم إلى بلادهم مرة أخرى عبر مطار الأقصر الدولي شمال المحافظة السياحية.

وتستقبل المحافظة خلال الفترات القادمة أفتتاح أطول طريق فرعوني وهو طريق الكباش الأثري، بحضور كبار الشخصيات على مستوى العالم.