انطلاق 29 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر اليوم

حلقت في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، 29 رحلة بالون طائر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تقل عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات، لمشاهدة المعالم الآثرية والتاريخية والفرعونية والسياحية من أعلى نقطة في المنطقة، حيث يُمكن للسياح خلال الرحلات مشاهدة معابد «وادي الملوك، وادي الملكات، معبد الرامسيوم، مقابر النبلاء منطقة دير كارتر»، وغيرها من المعالم السياحية داخل غرب الأقصر.

طريق الكباش بطول 2700 متر

وتستعد محافظة الأقصر لاحتفالية افتتاح طريق الكباش العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الطريق الرابط بين معبدي الكرنك على امتداد 2700 متر، وكان مخصصا لسير المواكب الفرعونية قديمًا أثناء الإحتفالات الكبرى التي كان يحتفي بها المصري القديم من أهمها عيد «الأوبت»، وسط حضور العازفين ومراكب وزوارق يحملها الكهنة على أكتافهم خلال السير في الطريق.

تشديد الإجراءات الوقائية

وتأتي زيارة السياح لمحافظة الأقصر وتحديدا البرين الغربي والشرقي وسط حالة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة من خلال ارتداء الواقي الطبي للوقاية من فيروس كورونا، مع استخدام المطهرات فضلًا عن الحفاظ على التباعد الاجتماعي تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية بضرورة مراعاة جميع الإجراءات أثناء زيارة السياح داخل المناطق الأثرية بالمحافظة السياحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي الزيارات السياحية مع إعادة فتح المجال الجوي مع عدد من الدول الأجنبية مرة أخرى بعد غلقه نتيجة ظروف كورونا.