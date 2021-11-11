15 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر مع انتهاء برنامج الأفواج السياحية

تراجعت رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تزامنًا مع انتهاء البرنامج السياحي للأفواج السياحية، في إطار جولتهم داخل المحافظة، حيث يأتي السياح لمشاهدة المعالم السياحية في البرين الغربي والشرقي من معابد ومتاحف حيث يضم البر الغربي معابد «الدير البحري، وادي الملوك، وادي الملكات، مقابر دير كارتر»، وغيرها من المعالم السياحية التي تنفرد بها محافظة الأقصر عن غيرها من المحافظات.

15 رحلة بالون تحلق في سماء المحافظة

ووفقا لمصدر في شركات اتحاد البالون الطائر، كشف عن عدد رحلات البالون التي حلقت في منطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من فجر اليوم، وبلغت 15 رحلة بالون طائر، على متنها عدد كبير من السياح من دول «أسبانيا وفرنسا ورومانيا وانجلترا»، وغيرها من الدول.

مطار الأقصر يستقبل رحلات جوية

ويستقبل مطار الأقصر الدولي عدد من رحلات الشارتر الأسباني والفرنسي والروماني فضلًا عن استقبال عدد من الرحلات عبر مطار هيثرو بلندن، تقل أفواجا سيايحية لزيارة محافظة الأقصر التي تحتل المراكز الأولى بين المدن السياحية في العالم.

ويلتزم السياح خلال جولاتهم السياحية داخل المحافظة بالإجراءات الوقائية والطبية والاحترازية بارتداء الكمامات فضلًا عن استعمال المواد المطهرة خلال رحلاتهم داخل المحافظة السياحية في بالبرين الغربي والشرقي بالمحافظة، إلى جانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على قياس درجات الحرارة والتعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.