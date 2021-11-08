إزالة 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ

تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن، من إزالة 14 حالات تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 3 قراريط و14 سهما، خلال الحملة التي نفذتها ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

ترأس الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، على مساحة 3 قراريط و14 سهما، اليوم الأحد، وسبق تنفيذ 10 حالات تعدٍ على مساحة 918 متراً أمس السبت، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة الجاري تنفيذها 450 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وعلى نهر النيل بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكداً على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة، لافتاً إلى التنسيق بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

محافظ كفر الشيخ: لن نسمح بالتعديات مرة أخرى

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أي التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.