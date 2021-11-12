في أحيان كثيرة، يتعرض عدد من المواطنين، من سكان المدن الجديدة، لغرامة ناتجة عن مخالفتهم أحد الشروط المنصوص عليها داخل تلك المدن، حيث هناك عدد من الشروط التى وضعتها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين الذين يقومون بشراء وحدة سكنية أو قطعة أرض داخل واحدة من المدن الجديدة، وفي حالة مخالفة تلك الشروط، تفرض الوزارة والهيئة، عقوبة على العميل المخالف للشروط، والتي تصل إلى سحب قطعة الأرض من العميل بعد فوزه بها، أو إلغاء التخصيص له.

ومن ضمن الخدمات الإلكترونية، التى يقدمها الموقع الرسمي الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خدمة تقديم طلب سداد غرامة مخالفة بـ المدن الجديدة، من خلال الموقع بشكل إلكتروني، للحصول على الخدمة، دون الخروج من المنزل أو الذهاب إلى أحد المكاتب أو المصالح الحكومية.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لتقديم طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة، وإجراءات تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة

1- صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل.

2- إيصال مرافق أو غاز أو تليفون.

3- صورة مستند الملكية أو الرخص.

4- أصل الغرامة وصورة منها.

5- آخر إيصال سداد.

إجراءات تقديم طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- استلام الخدمة.

شروط تقديم طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة

- وجود مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

موقع تقديم طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة

يمكن للمواطن الراغب فى تقديم طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة، أن يقوم بزيارة الموقع الرسمى الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال هذا الرابط.

أما بالنسبة للمدة الزمنية المحددة، للحصول على طلب سداد غرامة مخالفة بالمدن الجديدة، فهو غير محدد، كما أن الغرامة متغيرة، وفقا لنوع المخالفة.