لقاطني المدن الجديدة.. تعرف على شروط تقديم طلب تحديد الموقف السكني

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة، عبر محركات البحث، حيث يرغب الكثيرون في تحديد الموقف التنفيذي السكني بالمدن الجديدة، وتعد هذه الخدمة، واحدة من الخدمات الإلكترونية التى تتيحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية، عددا من المستندات والشروط والخطوات، اللازمة لتقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة.

«الوطن»، تستعرض خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لتقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة، وشروط تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة

1- شهادة صلاحية المبنى للإشغال.

2- صورة مذكرة السند للملف المطلوب.

3- آخر إيصال سداد مياه.

4- تقرير ربع سنوي.

5- صورة من شهادة الإشراف.

6- صورة من رخصة البناء.

7- صورة محضر الاستلام.

8 - صورة من عقد المقاولة.

9 - إخطار بدء تنفيذ 4 سنوات.

10- صور التوكيلات والأصل للاطلاع.

خطوات تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة

1- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

2- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

3- انتظار موعد المعاينة، يحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة.

4- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب).

5- استلام الخدمة، يحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة.

شروط تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة

1- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

2- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.

موقع تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة

يمكن تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة، من خلال زيارة الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رسوم تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة

تبلغ قيمة رسوم تقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة، 50 جنيها.

المدة الزمنية لتقديم طلب تحديد الموقف السكني بالمدن الجديدة

- غير محددة.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تقوم بطرح عدد كبير من الوحدات السكنية، داخل المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.