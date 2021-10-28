توصيل الكهرباء لقطعة أرض في المدن الجديدة.. الإجراءات والمستندات المطلوبة

إذا كانت ساكناً في إحدى المدن الجديدة، وتمتلك قطعة أرض، وأردت توصيل الكهرباء لها، فإن هيئة المجتمعات العمرانية حددت مجموعة من الشروط والإجراءات الواجب توافرها للحصول على الخدمة، والتي ستستعرضها «الوطن» في السطور التالية.

شروط الحصول على الخدمة

1- أنت يكون المتقدم لتوصيل الخدمة مالك الأرض أو وكيل أعمال.

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة على الأرض المراد إدخال القدرة الكهربائية لها.

المستندات المطلوبة

1- صورة التوكيل في حال عدم وجود صاحب الأرض.

2- صورتان لرخصة البناء الصادرة للأرض.

3- صورة من تحقيق شخصية ساري للمالك والوكيل إن وجد.

4- في حال وفاة المالك يتم تقديم صورة إعلام الوراثة، وصور بطاقات الورثة أو صور التوكيلات.

5- صورة رخصة بناء للأرض المراد إدخال القدرة الكهربائية إليها.

6- إيصال سداد رسم المعاينة.

الإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء

1- التوجه إلى جهاز المدينة الواقع في نطاقها الأرض، المراد إدخال الخدمة إليها.

2- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص.

3- تقديم المستندات المطلوبة.

4- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة مقابل الحصول على الخدمة.

5- انتظار موعد المعاينة، ويتم تحديد موعد المعاينة عبر رسالة نصية قصيرة «SMS» يتم ارسالها على الهاتف المحمول المسجل ضمن الطلب المقدم.

6- تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات إن وجب .

7- استلام الخدمة.

8- يتم يحديد موعد الاستلام عبر ارسال رسالة نصية قصيرة «SMS» عبر الهاتف المسجل في نموذج طلب الخدمة المقدم لهيئة المجتمعات العمرانية.

بعد تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الطلب المقدم، وفي حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التي نصت عليها الهيئة، يتم الموافقة على تقديم الخدمة وإبلاغ صاحبها من خلال رسالة نصية قصيرة عبر الهاتف المحمول المسجل لدى الهيئة.