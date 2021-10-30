«الصحة» تطلق حملة للتطعيم ضد نوع جديد من فيروس شلل الأطفال

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك للأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الحملة تحتوي تطعيم لنوع آخر من فيروس شلل الأطفال غير المتعارف عليه في التطعيم الروتيني.

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الهدف الأساسي من التطعيم هو رفع المناعة المجتمعية ضد «نمط 2» من فيروسات شلل الأطفال، خاصة مع ظهور بعض الحالات بدول أفريقية، مؤكدا أنه سيتم تّطعيم جميع الأطفال الأقل من 5 سنوات المقيمين بمصر من المصريين وغير المصريين بجرعتين من تطعيم شلل الأطفال «الفموي سابين أحادي التكافؤ نمط 2».

تعرف على الفئات الممنوعة من التطعيمات

وعن الفئات الممنوعة من التطعيمات، حدد: الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة الأولية، والمصابين باللوكيميا، والأطفال الذين يعالجون بأدوية تثبيط المناعة «أدوية السرطان والكورتيزون، والأطفال الذين يعانون من أمراض حادة، وارتفاع شديد في درجة الحرارة، والذي يؤجل التطعيم حتى زوال المرض المسبب لارتفاع درجة حرارتهم، مشيرا إلى أن الجرعات المتعلقة بشلل الأطفال من المقرر أن تأتي منتصف الشهر الجاري، وهناك تدريبات مكثفة للأطباء على مستوى محافظات الجمهورية للتعامل مع كافة الحالات.

فرق طبية تجوب المدن والقرى

وناشد المصدر، أولياء الأمور للاستعداد للتعامل مع الوزارة ومساعدة الفرق الطبية التي من المقرر أن تجوب المدن والقرى والنجوع والميادين والمؤسسات العامة والشوارع للوصول إلى المستهدف من الأطفال، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، والنهوض بالصحة العامة، وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.