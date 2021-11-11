بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن كارت تكافل وكرامة 2021.. اعرف الخطوات

يبحث الكثيرون من المتقدمين للحصول على دعم تكافل وكرامة، عن بوابة الاستعلام بالرقم القومى عن كارت تكافل وكرامة 2021، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف جنيه شهريًا، تنطبق عليهم جميعا شروط الحصول على الدعم النقدى.

رابط بوابة الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن، أنه يمكن للمستفيدين من الدعم النقدى، الدخول على بوابة الاستعلام بالرقم القومى عن كارت تكافل وكرامة 2021، من خلال اتباع الطرق التالية:

- الدخول على الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/ar-eg، ثم اختيار الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة.

- كتابة الرقم القومي في الجزء المخصص لذلك.

- يقوم المستفيد بالضغط على استعلام.

- ستظهر نتيجة الاستعلام للمواطن.

- يمكن للمواطن معرفة البيانات التالية من خلال بوابة الاستعلام بالرقم القوم عن كارت تكافل وكرامة 2021:

- المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- يمكنه معرفة نوع البطاقة للمستفيد «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «سارية، متجمدة، إيقاف».

- في حالة الإيقاف أو التجميد سيذكر السبب.

- في حالة سريان البطاقة يجري توضيح المبلغ المستحق للمستفيد.

شروط الحصول على كارت تكافل وكرامة 2021

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، شروط الحصول على كارت تكافل وكرامة 2021، كالتالي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن، أو العاجز يعمل بالحكومة، أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.