موعد قبض تكافل وكرامة لـ3.8 مليون أسرة كل شهر.. تعرف على التفاصيل

تعلن وزارة التضامن الاجتماعي، موعد قبض تكافل وكرامة كل شهر، بدءا من منتصف كل شهر الموافق يومي 15و 16، لنحو 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر الجاري يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 نوفمبر 2021، من مكاتب البريد ومن خلال كروت ميزة.

ولفتت التضامن، إلى أن موعد قبض تكافل وكرامة لشهر نوفمبر يبدأ لمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليون و330 ألفا و551 مواطنا، بدءا من الاثنين والثلاثاء القادمين، يليه صرف الدعم لمستفيدي «تكافل» بدءا من الأربعاء الموافق 17 نوفمبر والخميس 18 نوفمبر، وذلك بنحو 2 مليون و114 ألف.

مليار ونصف قيمة قبض تكافل وكرامة كل شهر

وأوضحت وزارة التضامن، في تقرير لها، تزامنا مع موعد قبض تكافل وكرامة كل شهر، أنه يتم الصرف بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث يتم توزيع الدعم الشهرى كالتالي:

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

صرف قبض تكافل وكرامة من البريد

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن صرف قبض تكافل وكرامة كل شهر، للمستحقين يكون من مكاتب البريد، لمن يصرفون الدعم من مكاتب البريد، فيما يتاح الصرف على مدار 24 ساعة لمن استخرجوا بطاقات «ميزة» البنكية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم استبدال بطاقات قبض «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية في المرحلة الأولى بـ8 محافظات، تشمل «بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح»، مؤكدة أنه يجرى استخراج المرحلة الثانية من بطاقات «ميزة» في نوفمبر الجاري، تزامنا مع صرف معاشات نوفمبر.