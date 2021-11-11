اللجنة العليا للفيروسات: مصر بعيدة تماما عن متحور «هيهي» حاليا

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سلالة «هيهي» المتحورة من فيروس كورونا «كوفيد 19»، بعيدة تماما عن مصر حاليا، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم رصد أي مظاهر خطورة للسلالة على البشر، منوها إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في وقت سابق أن متحور «هيهي» ليس له خطورة بالغة وشديدة على الصحة العامة بمختلف دول العالم، مؤكدا أن المتحورات الموجودة في مصر هي ما تم الإعلان عنها سابقا، وتتمثل في متحور «دلتا» والمتحورات القديمة السابقة.

منظمة الصحة العالمية: متحور هيهي ليست له خطورة على الصحة العامة

وأكد رئيس لجنة الصحة بالنواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات، لـ«الوطن»، أن سلالة متحور هيهي لم يظهر لها أي تأثير على التطعيمات ضد فيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع التطعيمات ضد الفيروس تعمل بكفاءة عالية دون وجود أي تأثير سلبي للمتحورات عليها، مؤكدا أن المتحور في دول العالم لا توجد له خطورة، وأن جميع اللقاحات لها تأثير إيجابي على كافة المتحورات.

العليا للفيروسات: يجب الحصول على تطعيم لقاح كورونا للوقاية من المرض

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، المواطنين بضرورة سرعة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة المصرية للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، للوقاية من المرض أو تقليل حدة وشدة أعراض المرض حال الإصابة به، بجانب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض.