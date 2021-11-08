«الصحة العالمية»: متغير «هيهي» غير موجود على أرض الواقع.. والقادم أسوأ

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك العديد من الشائعات التي روجت خلال اليومين الماضين حول وجود متحور جديد لفيروس كورونا في جمهورية الصين يطلق عليه«هيهي» موضحا أن منظمة الصحة العالمية لم ترصد أي متحورات بهذا الاسم ولا يوجد أي متحورات في الوقت الحالي بهذا الاسم وعلى الجميع توخي الحذر من انتشار مثل هذه الشائعات، فالوسائل الإعلامية عليها أن تتأكد من صحة هذه المعلومات من المسؤولين في المنظمة.

الصحة العالمية: متغير «هيهي» غير موجود على أرض الواقع

وأضاف عبدالناصر، خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي عن بعد لمنظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 ودور المجتمعات في احتواء الجائحة في إقليم شرق المتوسط، أن متغير «هيهي» غير موجود على أرض الواقع فكل دولة يمكن أن تطلق مجموعة من المتغيرات التي طرأت على الفيروس، ويمكن أن تتناوله وسائل الإعلام ويصبح هذه المتحور حديث العالم دون وجود فعلي لهذه المتغيرات على أرض الواقع.

الصحة: معلومات مغلوطة متداولة حول الفيروس

وتابع عبد الناصر، أن هناك العديد من المعلومات المغلوطة حول ماهية الفيروس وكذلك المتغيرات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية، ولكن علينا أن نخبركم «أن القادم أسوء»، وعلى الجميع الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية حول متغيرات التي يمكن أن تطرأ على الفيروس خلال الشهور المقبلة، مؤكدا ضرورة الحصول على المعلومات من قبل منظمة الصحة العالمية.

وعن ظهور متحورات جديدة خلال فصل الشتاء، أكد أبو بكر، أن فترة الشتاء سوف تشهد حالة انتشار كبيرة لفيروس كروونا مع وجود انتشار مماثل لفيروس الإنلفونزا، وأن الشتاء المقبل سيكون صعبا للغاية في حالة التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومن المتوقع أن نشهد وجود أكثر من متغير جديد لفيروس كورونا.