جناح الاستدامة بإكسبو دبي: رحلة الغابة تعرض الجانب المظلم لتغير الكوكب

قالت منى آل علي، مدير جناح الاستدامة في معرض «إكسبو دبي 2020»، إن الجناح يعرض للزائر الجانب المظلم من التغيرات التي طرأت على الكوكب، فمن يمشي في مسار الغابات يدخل فيها ويجد آلة ضخمة تجسد المصانع وتدخل فيها الموارد الطبيعية من نباتات وحيوانات، وتخرج كبضائع وهي تنقسم إلى ما بين بضائع مهمة وقيمة وأخرى لا قيمة لها ويمكن الاستغناء عنها.

إكسبو: نعمل على إقناع الناس بالتغيير للأفضل

وأضافت خلال تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن هذه التجربة تجعل الزائر يفكر جيدا في حياته اليومية وكيف يقلل من استخدام البضائع التي لا نفع لها، خاصة التي تؤثر على كوكب الأرض والبيئة.

وتابعت مدير أول جناح الاستدامة في معرض «إكسبو دبي 2020»، أن الرحلة تنتهي بطابع إيجابي: «نقول للزوار يوجد ويمكننا تغيير الأمور إلى الأفضل إذا غيرنا من نمط حياتنا وفكرنا في الأشياء التي نقوم بها».

وأوضحت أن من اهم الأمور التي يجري العمل عليها في جناح الاستدامة «تيرا» الوصول إلى قلوب الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم، لأنها الطريقة الأمثل لجعل الناس يشعرون بالمسؤولية تجاه الحفاظ على كوكب الأرض وحمايته من التغييرات الضارة.

مشاعر الناس أفضل طريقة لإدراك أهمية الاستدامة

وواصلت: «نأمل أن يتحول زوارنا إلى سفراء للاستدامة، فقبل بداية تصميم الجناح سألنا الطلاب في مدارس كثيرة في مختلف الأعمار عن الاستدامة والطريقة المثلى للتأثير عليهم بهذا الموضوع، وأخذنا كل ما قالوه بعين الاعتبار عندما صممنا تجربة الزائر».