تشهد محركات البحث العالمية، خلال هذه الأيام، عمليات بحث عدة حول خطوات الحصول على كوبون خصم أمازون مصر، وذلك قبل اقتراب موعد البلاك فرايدي، حتى يتمكنوا من الشراء عن طريق أمازون، والاستفادة من الخصومات التي سيتيحها الموقع خلال فترة البلاك فرايدي، لذا أتاح أمازون مصر إمكانية التواصل مع خدمة عملاء شركة أمازون في مصر، عبر هاتف خدمة العملاء يوميا من الساعه 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، كما يمكن الاستعلام عن أي منتجات بالموقع قبل عملية الشراء.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات ورابط الحصول على كوبون خصم أمازون مصر قبل البلاك فرايدي.

رابط الحصول على كوبون خصم أمازون مصر قبل البلاك فرايدي

يمكن للراغبين في الحصول على كوبون خصم أمازون مصر قبل البلاك فرايدي، الاستفادة من كوبون الخصم، من خلال زيارة هذا الرابط.

خطوات الحصول على كوبون خصم أمازون مصر قبل البلاك فرايدي

أولا: زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أمازون مصر.

ثانيا: التجول داخل الموقع.

ثالثا: اختيار المنتج والتأكد من تفاصيله.

رابعا: إضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بك.

خامسا: اختيار العنوان الصحيح وطريقة الدفع لطلبك.

سادسا: الحصول على كود خصم أمازون بالضغط على «احصل على العرض».

سابعا: انقر للكشف عن الكوبون وللقيام بنسخه، ثم قم بإدخاله أو إلصاقه في خانة «كوبون التخفيض» قبل إكمال طلبك.

ثامنا: انقر على زر «تثبيت طلبك»، لتأكيد الطلبية

وتزامنا مع إطلاق شركة أمازون في مصر رسميا، أعلنت الشركة، عن حاجتها لعدد من الوظائف، في مجالات مختلفة، حيث تتمثل تلك الوظائف في مهندسين في مجال البرمجيات ومشرفين ومديري برامج، بالإضافة إلى عدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات بإجمالي 90 وظيفة تقريبا، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي حددتها الشركة، كشرط أساسي للحصول على وظيفة من تلك الوظائف، والتي تتمضن توافر خبرات سابقة، ويفضل خريجي الكليات المتخصصة، والتحدث باللغة الإنجليزية.