يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات الحصول على «كوبون خصم أمازون مصر»، لذا يكثر البحث عن العبارة السابقة عبر محرك البحث العالمي «جوجل». ويمكن الآن التواصل مع خدمة عملاء شركة أمازون في مصر، عبر هاتف خدمة العملاء يوميا من الساعه 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل، ويمكن الآن الاستعلام عن أي منتجات بالموقع قبل الشراء منه، كما تستطيع متابعة حالة الطلب.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات الحصول على كوبون خصم أمازون مصر.

خطوات الحصول على كوبون خصم أمازون مصر

1- زيارة الموقع الإلكتروني لشركة أمازون من خلال هذا الرابط.

2- تجول داخل الموقع.

3- قم باختيار المنتج والتأكد من تفاصيله.

4- قم بإضافة المنتجات إلى سلة التسوق الخاصة بك.

5- ثم بعد ذلك قم باختيار العنوان الصحيح وطريقة الدفع لطلبك.

6- قم بالحصول على كود خصم أمازون بالضغط على «احصل على العرض».

7- انقر للكشف عن الكوبون وللقيام بنسخه، ثم قم بإدخاله أو إلصاقه في خانة «كوبون التخفيض» قبل إكمال طلبك.

8- لتأكيد الطلبية انقر على زر «تثبيت طلبك».

وظائف شركة أمازون مصر

وتتمثل الوظائف التي أعلنت عنها شركة «أمازون» في مصر، في مهندسين في مجال البرمجيات ومشرفين ومُديري برامج، بالإضافة إلى عدد كبير من المتدربين الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة العمليات بإجمالي 90 وظيفة تقريبا.

وهناك عدد من الشروط التي حددتها شركة أمازون في مصر، للقبول بالوظائف المعلنة، وهي: التحدث باللغة الإنجليزية، توافر خبرات سابقة، ويفضل خريجي الكليات المتخصصة.

وتزامنا مع إطلاق شركة أمازون في مصر رسميا، أصبحت وظائف شركة «أمازون مصر» أيضا، من أكثر عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك نتيجة لاهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة الشباب، بالبحث عن الوظائف التي أعلن عنها فرع أمازون في مصر، كي يتمكنوا من مطابقة الشروط والمؤهلات المطلوبة، ومن ثم التقديم في تلك الوظائف.